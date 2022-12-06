勵馨：性侵被害3成6多重創傷 療癒需身邊人支持

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（中央社記者張雄風台北6日電）根據勵馨基金會統計，去年尋求協助的性侵被害人，有36%遭遇多重創傷；創傷療癒除了社工、輔導老師諮商，也需要身邊的人支持，如父母願意正視、面對孩子的傷痛。

根據衛生福利部2021年性侵害案件被害人統計，7787人中有4520人是未滿18歲的兒少，約占54.5%；當中更有超過9成是遭到家人、師長或親友等認識的人「熟人性侵」。

勵馨基金會今天舉辦「勵馨蒲公英性創傷復原中心 打造性侵倖存者療癒空間」記者會。勵馨於2006年成立全國第一個專業的性侵害心理諮商「蒲公英諮商輔導中心」，並於2017年加入衛福部「性創傷復原中心計畫」。

根據勵馨服務數據，2021年有36%前來尋求協助的性侵被害人遭遇「多重創傷」，像是多次受害、加害者不只一人，或同時遭受性剝削、家庭暴力、兒虐或目睹暴力等傷害。

勵馨基金會副執行長王淑芬分析，有些受害者在事件發生時，當時年齡還太小，根本不知道該怎麼說；有些向身邊的人如父母、師長求助後，卻未被好好回應，或是不信任受害者，認為說謊；甚至要受害者不要再提起，要求裝做這件事沒發生。

諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚指出，性侵害有很多種不同的受害型態，也產生了很多種不同的創傷樣態，會因為倖存者受害時的年齡、受害次數與加害者的關係等因素交互影響。

黃雅羚說明，「諮商」是讓倖存者在想起這段歷程時，不再那麼痛；創傷療癒必須要有社工、輔導老師、心理師或醫師等資源協助，身邊的人也要成為支持的力量，例如父母願意正視、面對孩子的傷痛；最重要的是，倖存者自己已經準備好，可以談自己發生了什麼事。

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根據蒲公英性創傷復原中心統計，平均在經歷約60到160次諮商輔導，協助被害人於「身心反應」、「社會適應」、「生活適應」、「自我價值」、「性侵污名伴隨的自責」等面向，都出現顯著改善。

其中在「生活適應」面向，被害人剛開始諮商時自評分數平均2.83分（滿分5分），到結束諮商後分數大幅成長到4.13分，顯示諮商輔導的陪伴能協助被害人開始重建生活、慢慢上軌道。（編輯：管中維）1111206