新北：疫苗系統開放預約 籲民眾儘速接種

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市衛生局今天表示，新北市疫苗系統今天起到9日，開放預約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，呼籲民眾儘速預約接種，提升保護力，保護自己及家人、朋友。

衛生局新聞稿表示，第16期疫苗預約平台預約自今天起至9日，每天上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為12月12日至18日。接種地點包括各合約院所、中和Global Mall開設專診接種服務。

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接種對象及疫苗種類包括：6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1至2劑、6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童BNT 1至2劑、滿6歲到11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至5劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至5劑（追加劑）。

衛生局表示，民眾可上https://vacbooking.ntpc.gov.tw系統預約COVID-19疫苗接種，並提醒民眾要落實個人防疫措施，有症狀就不要上班上課，呼籲民眾儘快施打疫苗，提升保護力，保護自己及家人、朋友。（編輯：張銘坤）1111207