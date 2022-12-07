更多編輯台推薦新聞：
摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋
運動

摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒
科技

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北：疫苗系統開放預約 籲民眾儘速接種

2022/12/7 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市衛生局今天表示，新北市疫苗系統今天起到9日，開放預約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，呼籲民眾儘速預約接種，提升保護力，保護自己及家人、朋友。

衛生局新聞稿表示，第16期疫苗預約平台預約自今天起至9日，每天上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為12月12日至18日。接種地點包括各合約院所、中和Global Mall開設專診接種服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

接種對象及疫苗種類包括：6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1至2劑、6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童BNT 1至2劑、滿6歲到11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至5劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至5劑（追加劑）。

衛生局表示，民眾可上https://vacbooking.ntpc.gov.tw系統預約COVID-19疫苗接種，並提醒民眾要落實個人防疫措施，有症狀就不要上班上課，呼籲民眾儘快施打疫苗，提升保護力，保護自己及家人、朋友。（編輯：張銘坤）1111207

#莫德納
#衛生局
#新北市衛生局
莫德納
莊人祥：本週單日新增不會低於萬例 下週有可能 莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族