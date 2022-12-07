各國逐步解封 陳秀熙：兒童須留意流感與RSV

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（中央社記者陳至中台北7日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，各國逐步從COVID-19解封後，須留意流行性感冒、呼吸道融合病毒（RSV）的東山再起，尤其是對兒童的影響。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析最新COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情發展及科學研究成果。

陳秀熙指出，台灣18歲以下感染BA.2病毒株後再感染BA.5的比率將近1.5%，而全年齡層則是1.14%，可見變種病毒在兒童族群的感染力高，值得注意。

台灣兒童接種COVID-19疫苗，已隨著時間逐漸失效。陳秀熙團隊推估，0到17歲族群具有疫苗保護力為48%，也就是約一半沒有保護力，一旦有新型變種病毒入侵，就很可能引發感染。

美國目前正苦於新一波因流感、RSV而大增的病患，醫療量能又開始緊繃。陳秀熙表示，COVID-19疫情以前，每年12月到隔年1月是兒童RSV流行高峰，過去2年因防疫高度警戒，RSV未見流行，但逐步解封後，美國今年入冬後就出現流行高峰，值得台灣借鏡。

陳秀熙認為，面對冬季的挑戰，必須有2大預防措施，包括接種COVID-19次世代疫苗，以及維持一定的戴口罩和社交距離措施，降低Omicron和RSV的感染。

陳秀熙團隊今天在直播中，也持續關注中國疫情的挑戰。他提到中國過去2年實施嚴格的「清零」政策，沒有大波流行感染而缺乏自然免疫保護力，且僅使用國產疫苗，未來解封如果發生大流行，對醫療量能是一大挑戰。

團隊引述海外研究，以中國的人口計算，推估這波流行感染率為千分之79.6，也就是會有1億多人確診；死亡率預估是千分之1.1，也就是會有150萬人死亡。

海外研究指出，中國疫情高峰的重症病床需求約為100萬床，是可負擔病床數（6.4萬床）的15倍，預估病床短缺情形會持續19到48天。

陳秀熙表示，中國雖可採「方艙醫院」的方式，彌補一部分醫療量能的不足，但這波疫情產生的死亡威脅仍不可忽視。如果要解封，須搭配使用不同來源的疫苗、次世代疫苗，並提高施打率，同時也要提高抗病毒藥物的使用率，才可能使醫療負擔低於臨界值。（編輯：陳政偉）1111207