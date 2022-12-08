四技申請入學改為6個志願 高中生考技專利多

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（中央社記者陳至中台北8日電）普通高中學生升技專、科大的管道「四技申請入學」簡章今天公告，原本第一階段只能填5個志願，112學年度開始改為6個志願，讓考生有更多錄取的機會。

科技校院日間部四年制申請入學（四技申請入學）是技專、科大提供給普通高中生的管道，採計學科能力測驗（學測）成績，而非統一入學測驗（統測）。112學年度共有64校、587系組，提供7960個招生名額。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶今天接受中央社記者電訪表示，四技申請入學的招生對象為普通高中、綜合高中，以及技術型高中的普通科、藝術群畢業生。

段裘慶表示，四技申請入學以前是填5個志願，112學年度改為6個志願。原因是有考生和學校反映，大學申請入學已經6個志願多年，希望四技能比照辦理，技專招聯會討論後決定從善如流。

段裘慶說，增為6個志願的好處是考生多了一個志願可選擇，而且更好記，不論大學申請入學還是四技申請入學，「兩邊都可以填6個」，更不容易弄錯。

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另外，配合108課綱，今年邁入考招改革第2年，採計高中學習歷程的方式也微調。段裘慶表示，應屆畢業生第1到5學期的「修課紀錄」，統一由中央資料庫調資料，第6學期則由就讀學校上傳；109學年度以前畢業生不適用108課綱，要自行上傳歷年成績單的PDF檔。

「課程學習成果」及「多元表現」項目也是要從中央資料庫調，但考生可從既有資料中勾選，提供給要申請的校系；109學年度以前畢業生則一樣須自行上傳備審資料PDF檔。（編輯：唐聲揚）1111208