唐獎中視合作4影片 入大英博物館拍攝留珍貴畫面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）唐獎基金會和中視合作，為第5屆得主拍攝4支紀實影片，將於10日起一連3個週末播出。其中漢學獎得主潔西卡．勞森促成基金會進入大英博物館拍攝，留下許多珍貴畫面。

唐獎基金會今天發布新聞稿，和中視合作的4支影片，分別於10日、17日、24日、25日晚間10時播出，同時也會在官方網站的「十週年專區」開放民眾點選觀看。

唐獎基金會執行長陳振川日前接受中央社專訪提到，第5屆漢學獎得主潔西卡．勞森（Jessica Rawson，另譯：潔西卡．羅森）曾擔任大英博物館東方文物部主任，因此這次特別促成團隊進入大英博物館拍攝，留下非常珍貴的畫面。

陳振川表示，羅森在影片中親自導覽大英博物館館藏的中國文物，台灣不容易看到，且羅森的講述非常生動，「比Discovery還精彩」。

另外3部影片也有很多可看之處，例如介紹第5屆永續發展獎得主傑福瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs，另譯：傑佛瑞．薩克斯）的節目，暢談他50年來，從一名經濟學家到永續發展倡議者的心路歷程，並透露他近期針對貧窮線以下的人口，計劃向聯合國、國際貨幣基金提議，讓國際金融機構挹注5到10倍的資金在永續發展目標，以解決因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與戰爭引發的危機。

唐獎基金會也製作「唐獎十年，卓越永續」60分鐘節目，收錄歷屆頒獎典禮、得獎人來台演講、參與國際學術會議等珍貴影像。

唐獎基金會董事曾志朗透過基金會表示，全球宇宙都在改變，未來有更多問題需要解決，需要更多典範研究去看到未來，「透過獎勵過去，看到未來發展，這是唐獎的重要使命」。（編輯：管中維）1111208