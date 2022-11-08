唐獎榮耀10週年展移師高雄 推得主故事電子書

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唐獎教育基金會舉辦的「唐獎榮耀10週年展」，11月初移師高雄國立科學工藝博物館。（唐獎基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）唐獎基金會舉辦的「唐獎榮耀10週年展」，11月初移師高雄的國立科學工藝博物館，預計將展出2年到民國113年11月4日，另外，推出唐獎第4屆得主故事電子書。

唐獎基金會今天發出新聞稿，「唐獎榮耀10週年展」在台北市的中正紀念堂展出2個月來，收到近千名海內外民眾留言回饋。11月5日搭配2022第3屆台灣科學節活動開幕活動，移師高雄市的國立科學工藝博物館展出。

唐獎10週年展以「唐獎4堂課」為主題，將10年來的33名得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治4領域的成就，以櫥窗、互動裝置、多媒體影音等多元形式向民眾介紹。

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唐獎基金會執行長陳振川表示，展覽互動項目以「新冠肺炎mRNA疫苗 動手做做看」人氣第一，最受好評，「法治傳奇殿堂」互動測驗也不遑多讓。

為了讓更多人認識唐獎得主，基金會近期出版電子書「勇往直前：唐獎第4屆得主的故事」，同步在各電子書平台推出，收錄第4屆8名得主的個人成長故事、研究歷程、人生信念、專訪與珍貴照片。相關資訊可參考唐獎網站。（編輯：管中維）1111108