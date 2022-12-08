鸕鶿大軍基隆河獵食 鳥友憂松山機場飛安

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（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆鳥會今天指出，基隆新山水庫今年飛來約1500隻鸕鶿過冬5個月，可吃掉約45萬尾外來種吳郭魚，算對生態有益，但覓食區域也可能影響松山機場飛安。

基隆鳥會常務理事沈錦豐說，鸕鶿在每年11月到隔年3月會從西伯利亞或蒙古，飛到金門、宜蘭或基隆過冬，可能是基隆河水質不錯，在基隆新山水庫棲息的鸕鶿從去年1000隻，今年增加到1500隻，並在每天成群結隊巡弋基隆河，獵捕吳郭魚。

他表示，鸕鶿是捕魚高手，除個別覓食外，群體覓食主要有2種方式，一種是在河面低空飛行的「圍旋式」，通常發生在較寬河面；另一種方式是在河面低空飛行的「履帶式」，比較常見，會從後面趕到前面，常見在比較狹窄的水域。

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沈錦豐說，在台過冬約5個月期間，在基隆河獵捕的1500隻鸕鶿估計可吃掉約45萬尾外來種吳郭魚，對生態環境的「績效」雖卓著；但數百隻的鸕鶿飛過松山機場，可能影響飛安。

針對鸕鶿大軍每天一早出門覓食，吃完後再飛回新山水庫休息，大量排泄物是否會影響水庫水質。沈錦豐認為，目前是基隆冬天雨季，雨水應可大量稀釋沉澱，且應算是大自然的一種循環，但未來如果有更多族群就應注意。（編輯：方沛清）1111208