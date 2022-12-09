嘉義鰲鼓濕地保育有成 10日起辦展邀看自然律動

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）林務局嘉義林區管理處指出，保育東石鰲鼓濕地10年有成，濕地目前已是台灣冬候鳥主要集結區，明天將舉行鰲鼓濕地生活節暨「看見自然的律動」展覽，呈現10年來保育成果。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，為歡慶鰲鼓濕地森林園區開園10週年，明天在東石自然生態展示館舉行鰲鼓濕地生活節暨「看見自然的律動」展覽，呈現10年來保育成果。

嘉義林管處告訴中央社記者，經營鰲鼓濕地森林園區10年以來，長期監測鳥類資源，已累計多達291種鳥類在此出現，占全台灣鳥種43%，其中保育類多達62種，此處已成為台灣冬候鳥集結重鎮。

嘉義林管處指出，開園以來更培力周邊社區居民成為認證的鰲鼓濕地解說員，讓在地人說在地事，並介紹鰲鼓的經典鳥類、特色動植物及在地人文歷史，這些經營成果將轉化為東石自然生態展示館「看見自然的律動」常設展。

另外，12月10日至18日也將舉辦一系列活動歡慶鰲鼓開園10週年，其中有「綠色森活市集」、「森林攝影展」、「12星座趣味鳥展」及「候鳥創作藝術公仔」等活動。

嘉義林管處表示，鰲鼓濕地森林園區範圍遼闊約有1470公頃，是台灣重要大型濕地，緊臨台灣海洋與北港溪河口，園區內有沼澤、湖泊、森林與農田。（編輯：戴光育）1111209