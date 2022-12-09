年花3萬打好關係？台大醫院報警籲勿上當

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不肖人士冒用台大醫院名義，稱「只要一年花3萬元就可以跟台大醫院經營關係」，藉此騙取金錢和個資，台大醫院已報警，呼籲民眾別上當。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）台大醫院今天表示，接獲民眾提供詐騙信，有不肖人士冒用台大醫院名義，稱「只要一年花3萬元就可以跟台大醫院經營關係」，藉此騙取金錢和個資，已報警，呼籲民眾別上當。

台大醫院近日透過臉書（Facebook）貼文提醒民眾，台大醫院只會收取就醫費用，若有人藉台大醫院名義要求給錢、交出個資，務必謹慎。

台大醫院表示，近日接到民眾提供收到的詐騙信，內容寫著只要一年花3萬元就可以跟台大醫院經營關係，用腳趾頭想也知道這是騙人的。

台大醫院指出，對方其實是要騙錢、騙個資，也絕對不會因為收了錢就跟台大醫院建立關係；院方跟詐騙集團，只有法庭上的對立關係，已報案。

台大醫院呼籲有就醫需求的民眾請就醫，並配合醫師囑咐按時服藥、配合復健、按時回診，台大醫院與病人是直球對決的關係，毋須透過第三者。（編輯：管中維）1111209