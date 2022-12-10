推台灣觀光 菲律賓當紅女星將赴台辦粉絲見面會

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）交通部觀光局邀請下，菲律賓當紅女星加比加西亞明年3月將在台北舉辦粉絲見面會。觀光局與業者合作規劃套裝行程，菲國粉絲只要選購套裝行程，即可赴台與偶像面對面。

觀光局今天在馬尼拉舉辦疫情後首場針對菲律賓民眾的觀光推廣活動，邀請加比加西亞（Gabbi Garcia）現身推廣台灣遊。

加比加西亞身兼演員、歌手、主持人、模特兒和網紅身分，和男友卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）在菲國擁有高人氣。她於2020年2月獲邀出任菲律賓首位台灣觀光大使。

加比加西亞今天一現身，立即吸引大批菲國民眾湧入現場。由於加比加西亞剛過24歲生日，觀光局除了為她慶生，也邀請卡里爾拉莫斯錄製影片向她傳達祝福。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，菲律賓人口組成以年輕人為主，台灣也希望向菲國旅客展現多元、年輕化的一面。加比加西亞「形象跟我們很契合。經過3年疫情，感謝Gabbi在疫情期間持續利用她個人的社群媒體宣傳、分享台灣的美食美景」。

他表示：「我們發現藉由Gabbi，有更多年輕朋友了解台灣。」為表達感謝，明年2月將頒發觀光貢獻獎給加比加西亞，並邀請她赴台賞櫻，同時體驗台灣燈會。

周士弼說，加比加西亞3月還會到台北辦粉絲見面會。「透過與她合作，也與菲律賓旅遊業者包裝全新的台灣旅遊產品，希望明年能送更多菲律賓旅客到台灣，達成60萬旅客赴台的目標」。

中華民國駐菲代表徐佩勇也出席觀光推廣活動。徐佩勇說，觀光是雙向交流，對兩國人民相互了解、增進人民友誼有無比的幫助。

他表示，台灣和菲律賓是最近的鄰居。雖然疫情期間觀光客無法赴台，相信這兩年旅遊業者都已做好準備，「希望藉由今天的活動，讓菲律賓朋友了解疫情後台灣已經開放國境，我們已經準備好了。希望菲律賓朋友到台灣去，認識台灣、了解台灣」。

菲律賓旅行社協會（PTAA）會長鍾愛華（Patty Chiong）11月剛與多位菲律賓觀光業者赴台。鍾愛華說，她已多次前往台灣，有幾位旅行社業者是首次到台灣，對台灣印象很好，「我們打算明年20個人要一起去台灣玩」。

菲律賓旅行社協會成員柯毅偉（Frederick Cuatico）表示，台灣有美食、美景、友善的民眾，而且很好買，只要搭2小時飛機就能從馬尼拉到台灣。「針對菲律賓市場，我相信我們在旅遊目的地想要的一切都在台灣。」（編輯：馮昭）1111210