台南北外環3期、北園五路 縮短南科通勤時間

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北外環3期道路10月18日通車，沿鹽水溪北岸布設，西起台江大道銜接第2期工程，東至南科聯絡道銜接第1期工程，將有效縮短南科通勤時間。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月13日

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（中央社記者張榮祥台南13日電）南科是全球先進半導體製程重鎮，周遭要道上下班尖峰時段車流壅塞，如今隨著北外環3期道路及安定區北園五路陸續通車後，將有效縮短南科通勤時間。

台南市政府交通局人員今天告訴中央社記者，南科蓬勃發展，台積電等大廠進駐，使南科周遭國道8號、新港社大道、台1線及台19線等聯外要道上下班尖峰時段車流壅塞，北外環3期道路和安定區北園五路的通車，可望有效改善橫向交通聯結。

北外環3期道路10月18日通車，沿鹽水溪北岸布設，西起台江大道銜接第2期工程，東至南科聯絡道銜接第1期工程；主線提供汽車通行，雙向各設置2快車道，由台江大道往東直通南科聯絡道。

北外環3期主線橋下平面道路則提供機車沿鹽水溪北岸行駛，自台江大道、長和路一段、永安路經由大洲一號橋後直達南科聯絡道，或經由大洲產業道路北轉接新港社大道進入南科，作為避開國1永康交流道、台1線中正北路等替代路線，單趟通勤可節省約10分鐘。

安定區北園五路11月15日通車，自安定區、善化區、麻豆區等前往南科車輛，可由北園五路直接進入南科，不必再繞道直加弄大道及南科七路，是國道1號安定交流道接續市道178線進入南科的主要聯絡道路之一。

台南市交通局長王銘德表示，北外環3期提供一條由安南區快速通往南科的便捷道路，避免汽車行駛平面河堤道路和機車混合爭道問題。

目前國1安定交流道及市道178線的自動號誌系統，預定民國112年底完成，短期已先設置市道178線紅綠燈週期，以紓解壅塞現象。（編輯：張雅淨）1111213