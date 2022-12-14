週末寒流到先濕後乾 中部以北低溫下探6度

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氣象局表示，17日濕冷、18日乾冷，中部以北低溫探攝氏6度；高山不排除有機會下雪。圖為14日西門町商圈，民眾穿厚外套、戴起帽子禦寒。中央社記者趙世勳攝 111年12月14日

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，明、後天氣溫變化不大，但16日鋒面影響，全台有雨，17日水氣逐漸減少；週末寒流影響，17日濕冷、18日乾冷，中部以北低溫探攝氏6度；高山不排除有機會下雪。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天清晨還是大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，白天起大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍有涼意；降雨方面，基隆北海岸、大台北及東北部地區有雨，並有局部大雨發生。

另外，明天在北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

趙竑指出，16日鋒面影響、雨區最廣，全台都有降雨機會，基隆北海岸、大台北仍有大雨，中部以北及東半部地區有短暫雨、其他地區則是局部短暫雨；預計17日開始會逐漸轉乾。

氣溫方面，趙竑指出，明天、16日高低溫起伏變化不大，與今天類似，主要是降雨影響溫度；16日晚間起寒流逐漸影響，愈晚愈冷，17、18日寒流影響，中部以北約6、7度，其他地區則是8至10度，各地全天偏冷。

趙竑進一步說明，17日由於水氣還在減少的過程，因此全天感受濕冷，白天回溫不明顯；18日水氣少，北台灣白天仍有冷意，但南部高溫有機會回到15度，呈日夜溫差大的天氣型態。

趙竑表示，19日天氣仍然偏冷，但主因是輻射冷卻影響，全台低溫約10度，白天高溫則可回升至15度左右；20日再稍微回溫，北台灣高溫可達18、19度，其他地區有20度以上。

趙竑提到，若溫度、水氣條件配合，16日之前中部以北3500公尺以上高山有機會降雪；17日高山水氣增多、氣溫進一步下降，17至18日清晨3000公尺以上高山、中部以北2000公尺以上高山也不排除會降雪。（編輯：陳政偉）1111214