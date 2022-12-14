美核融合重大突破 環團：不能坐等核能救世主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）美國宣布核融合研究取得重大突破。全國廢核行動平台發言人崔愫欣說，反核並不是反對核能，而是核分裂發電帶來的污染和威脅；不能坐等「核能救世主」出現，現階段仍應推再生能源和節能。

美國日前宣布核能融合研究方面取得「重大科學突破」，首度在實驗中達成重大的能量淨增益。原能會核研所副所長李海光表示，代表未來走向核融合發電機會越來越高，但目前各國尚在實驗階段，商轉時程還未明朗。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣告訴中央社記者，現在談的反對核能都是「核分裂」所帶來的輻射危險性和核廢料，並不反對「核融合」新技術的研發，在成熟之前，並不會評論是好或不好。

崔愫欣指出，如果未來核融合的技術真的沒有安全疑慮、沒有核廢料的問題，當然並不是壞事，但這仍是在研發中的技術，可能要好幾十年才能商轉。

崔愫欣說，這次美國的重大突破就在於耗費的能量和所發的電量是有回饋的，不然本來都是浪費的，現在終於有產生經濟效益的可能；假設10年、20年後有機會商轉，也需要測試幾年確認無疑慮，才會賣到其他國家。

這段期間並不是坐等「核能救世主」出現，崔愫欣強調，在氣候變遷的影響下，現在還是要推再生能源、節能等。

崔愫欣說，「反核」並不是反對核能本身，而是核分裂發電帶來的污染和威脅；核融合技術需再研發、成熟，經過測試、有數據，才能證明是真的安全且具經濟效益。（編輯：張芷瑄）1111214