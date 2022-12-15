高醫與金工中心攜手研發醫材 將布局國際市場

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）為改善皮瓣修補手術美觀，高醫與金屬工業研究發展中心研發手術器械「KP kits」，具備微創快速安全操作特性，近日已申請多國專利，並與廠商洽談授權生產，將布局國際市場。

切除口腔癌後的病人，需取大腿皮瓣透過顯微手術重建口腔缺損部位，但若無仔細修飾，看起來容易像嘴巴上掛一塊肉，很不美觀，也讓患者對外貌失去信心。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部長郭耀仁教授，專長為頭頸癌重建手術，為了解決病人嘴上贅肉，讓病人有尊嚴走入社會，郭耀仁帶領團隊與金屬工業研究發展中心合作，研發醫材器械「KP kits」，幫助手術修飾效果更好也更安全。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，「KP kits」今年在台灣醫療生技展會場中展示原型改良機種，備受好評，今年更獲得歐洲產品設計最佳臨床設計大獎及台灣設計研究院主辦的金點設計獎、國家新創精進獎等殊榮。

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，「KP kits」設計具人體工學，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，具備微創快速安全操作特性，可減少出血及手術時間，避免併發症。

郭耀仁表示，團隊設計不同粗細及長短切削系統，同時進行切削及吸取組織效果，未來可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域。近日已申請多國專利，並與廠商洽談授權生產，未來將布局國際市場。（編輯：黃世雅）1111215