疫後出遊跟團漲2成以上 赴韓、菲律賓比疫前便宜

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（中央社記者余曉涵台北15日電）COVID-19疫後跟團旅遊變貴了，根據品保協會觀察，不論是泰國、日本、紐西蘭、歐洲等國的跟團價格都較疫情前調漲2成以上，而韓國、菲律賓等團費則跟疫情前一樣，甚至更便宜。

品質旅遊保障協會今天舉行112年1到3月各線旅行團參考價格，提供旅客參考，品保協會團費參考售價委員會主委白中仁說，最便宜的是菲律賓，其次是韓國，再來越南、泰國及馬來西亞的團費也較為便宜。

東南亞線，包含泰國、新加坡及菲律賓方面，平均團費約落在新台幣2萬1900元到4萬6900元不等。

東南亞線制價委員賴怡君表示，東南亞線團體銷售價格整體來說比起往年漲幅約2成，主要是疫情後經營成本提高及短期內人員招募不易，航空公司團體票價、稅金、油價及當地房價等都有調漲。

賴怡君指出，但菲律賓團費上因為航班增加多，機票價格下跌，因此較為持平，甚至比疫情前還要便宜。

台灣旅客最愛去的日本，團費則跟疫情前同期有30%到40%的漲幅，平日落在1萬2800到11萬3800元不等；過年落在2萬9800元到18萬8800元。

日本線制價委員林怡君表示，日本在機場人力無法即時到位情況下，至今只有復飛7個航點，其他航點則是以包機形式進行，因此機票費用就占出團費的50%。

林怡君說，也因為日本機場人力不足，導致飯店、餐廳及景區供需失衡，相關費用都有調漲，預估最快要到明年6月才會恢復，屆時價格才會趨於平穩。

韓國部分則是受惠航班增加，加上廉價航空復飛等因素，價格已經跟以往差不多，平均團費落在1萬900元到2萬3000元不等。制價委員常國慶說，加上促銷等平日跟團價格甚至比疫情前還便宜。

長程的美加線方面，制價委員邵鼎清表示，美加線的團費偏高，但因為匯率回穩，因此整體來說明年1到2月的漲幅在20%以內，飛往美西平日時段約在7萬8800元起，加拿大9萬5800元起，不過關島包機還有零星位置，關島觀光局也推出相關優惠活動，旅客可以趁勢搶便宜。

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歐洲線部分，團費價格約落在5萬7900元到16萬9900元不等，制價委員黃安邦指出，雖然台灣飛行歐洲航點恢復正常，但明年第1季團體票價仍比過去調整2至3成，加上烏俄戰爭及缺工影響下，團費漲幅約2到3成，不過受惠匯率，因此整體來說團費漲幅不大。

中亞非線方面，土耳其因為匯率讓團費稍微降低，但杜拜則是因為飯店調漲有15%到28%的漲幅；紐澳線則跟疫情相比，澳洲漲幅約22%，紐西蘭漲幅約25%；越南方面則是因為機位跟資源多，所以跟疫情前的團費持平。（編輯：陳政偉）1111215