早安世界》週末寒流來襲先濕後乾 中部以北低溫下探6度
週末寒流來襲先濕後乾 中部以北低溫下探6度
中央氣象局14日表示，15日各地普遍低溫約15到18度左右，16日氣溫變化不大，但受鋒面影響，全台有雨，尤其是基隆北海岸、大台北及東北部地區預測將有局部大雨。週末受寒流影響，17日天氣濕冷，18日轉為乾冷，中部以北低溫下探攝氏6度，高山有可能下雪。（看完整報導）
北北基計程車費明年4月調漲 春節17日起13天每趟加收30元
台北市政府交通局公共運輸處14日表示，台北、新北和基隆計程車跳錶價將從現行新台幣70元漲為85元，等紅燈或塞車時跳錶間隔由80秒縮短為60秒，明年4月1日上路，此外，112年春節加價日為1月17日至29日，總共13天，每趟次加收30元。因颱風或豪雨停班停課時每趟加收50元的建議則不採納。（看完整報導）
食藥署揭露表格 顯示中國給台灣食品業待遇不如外國廠商
中國以註冊資訊不完整為由，暫停許多台灣食品進口，衛福部食藥署14日公布31張表格，包括申請書、檢查要點等文件，顯示中國要求業者出示「原料/配料占比」與「加工工藝」。衛福部長薛瑞元指出，中方讓外國業者線上填寫，配方欄位非必填，台灣業者用紙本註冊，但未註明配方可填可不填，變成必填欄位。經濟部、衛福部與農委會14日重申，台灣自2010年2月世界貿易組織技術性貿易障礙委員會（WTO/TBT）第80次例會起，至今年11月共已提出9次關切，特別要求中國應改正對台灣的不公平待遇。（看完整報導）
台灣農產品出口以美國為最大市場 水果銷日本最多中國僅占1.7%
行政院農委會主委陳吉仲14日表示，從中國當局不遵照國際貿易規範，可體會過度依賴不友善市場的風險偏高，政府開始拓銷多元市場並推動提升農產品質的計畫以來，日本已成為台灣生鮮冷藏水果出口的主要市場，比重達50%，中國市場占比則降到1.7%，同時，以2022年台灣農產整體外銷來說，美國已成為台灣農產外銷的第一大市場，金額達8.6億美元，第二名是日本，達8億美元，其他重要市場還包含韓國、澳洲、加拿大、菲律賓與印尼。（看完整報導）
王國材：車不禮讓行人修法最重可罰6000元 下週立院審查
美國有線電視新聞網（CNN）報導台灣交通險象環生，澳洲媒體並形容台灣有如「行人地獄」之後，交通部長王國材13日表示，台灣過去都市計劃的道路建設以車為本，這幾年在公路設計上有努力改善，市區有行人需求的地方一定會設人行道，即使找不到空間也會劃設標線，但做得還不夠，現在比較嚴重的是既成道路普遍人行道無法貫通、騎樓被占用、駕駛不尊重行人路權。他說，交通部將修法加重處罰違規行為，立法院下週就會討論。（看完整報導）
北京疫情嚴重亂象多 美媒：微博啟動關鍵詞審查限制討論
中國當局放寬嚴厲的防疫措施之後，包括北京等多地染疫人數暴增，網路上滿是染疫者及親友的親身經歷及批評抱怨，包含就醫困難、藥品斷貨等情形。北京市急救中心統計，急救專線120成為熱線電話，來電量是平時的6倍，導致就醫延誤。美國之音報導，微博在此時啟動了有關北京疫情的熱搜話題和關鍵詞審查，箝制民眾相關的討論。（看完整報導）
不滿習近平訪沙聲明 伊朗媒體反稱台獨是合法權利
中國國家主席習近平日前出訪沙烏地，並在雙方峰會後聯合聲明中提及伊朗3個爭議島嶼，引發向來與北京關係緊密的伊朗不滿，當地多家媒體發文回應，其中一家在頭版以「台獨是合法權利」反擊。報導說，中國別無選擇，只能接受台獨。伊朗媒體Aftab Yazd頭版則連問，「我們為什麼對中國感到悲觀」、「中國政府是否聽到抗議者的心聲」。（看完整報導）
FTX創辦人涉美國史上最大金融詐騙 被控多項罪名可能終身監禁
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特被控犯下美國史上最大的金融詐騙案之一，14日遭到多項刑事指控。法新社報導，30歲的班克曼-佛里特13日在美國要求下於巴哈馬被捕，他面臨多項指控，包括美國證券管理委員會稱他「建造以欺騙為基礎的紙牌屋」。與此同時，全球最大加密貨幣交易平台幣安如何處理客戶的存款，正受到用戶和監管機構的密切關注；過去24小時，幣安的提款紀錄已達19億美元，因而宣布「暫時停止」與美元掛鉤的穩定幣USDC提款。（看完整報導）
核融合實驗達150%能量淨增益 核研所：發電機會越來越高
美國宣布核能融合研究方面取得「重大科學突破」，首度在實驗中達成重大的能量淨增益。原能會核研所副所長李海光表示，這代表未來走向核融合發電的機會越來越高，但目前各國尚在實驗階段，商轉時程還未明朗。（看完整報導）
毅力號首度錄下火星塵捲風聲 有助尋找生命痕跡
14日發表的新研究顯示，火星上的塵捲風風眼掃過美國NASA火星探測車「毅力號」上方時，毅力號首度錄下塵捲聲音，有助人類尋找火星上的生命痕跡。研究人員希望這段錄音，能幫助人們更加瞭解火星上的天氣及氣候，包括火星乾旱的地表和稀薄的大氣可能曾經如何支持生命。（看完整報導）
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