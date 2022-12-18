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98％高中校長完成培訓 校園落實兒童權利公約精神

2022/12/18 13:07
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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天表示，近5年來已有98.36％的高中職校長，完成聯合國兒童權利公約（CRC）培訓，將相關知能和國際專家學者的建議帶回學校，思考改善方案。

教育部今天發出新聞稿，「111年度高級中等學校主管推動兒童權利公約專業知能研習」日前在新竹舉辦，共有451名高中校長或一級主管，以及各縣市政府承辦人員參與。

教育部指出，兒童權利公約有4大基本原則，包括兒童最佳利益、禁止歧視、尊重兒童意見、生存及發展權。研習邀請台灣師範大學副教授林佳範，說明如何檢視學校的輔導管教，是否有落實兒童權利公約的精神。

教育部建議採「學習社群」模式，由社群共同討論檢核表內容，透過意見交流形成共識，拓展學校成員的認知，讓教學現場更能掌握兒童權利公約的精神。

教育部表示，自民國106年首次國際審查後，5年來校長參加CRC教育訓練比率已達98.36%，相關法規制度也都配合修正，期盼台灣與聯合國兒童人權標準早日接軌。（編輯：陳清芳）1111218

#教育部
#林佳範
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