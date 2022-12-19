寒流來襲 阿里山樂野、奮起湖已見櫻花綻放

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）寒流來襲，阿里山區氣溫降低，海拔約1500公尺區域的樂野、石棹、奮起湖一帶櫻花開了。阿里山攝影達人黃源明說，今年櫻花開得比往年早，預估耶誕節後花況會更好，可賞花了。

黃源明在「漫步在雲端的阿里山」臉書（facebook）貼出從嘉義縣梅山鄉太和村經樟樹湖、奮起湖、頂石棹到阿里山鄉迷糊步道花況的照片，宣告海拔約1500公尺左右阿里山區，櫻花已慢慢綻放。

黃源明今天告訴中央社記者，目前看到櫻花是河津櫻，他舉樟樹湖的櫻穀王河津櫻為例，目前有零星花朵初開，預估到跨年時，就會有明顯花況，聖誕節就可上山賞花。

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另外，寒流來襲阿里山國家森林遊樂區楓葉更紅了，但是溫度卻始終在5度上下徘徊，賞楓的遊客要注意保暖。

嘉義林管處則表示，阿里山國家森林遊樂區的櫻花目前還沒有開花，因為遊樂區海拔高於2000公尺，每年要到3、4月才是花季，但阿里山公路沿途櫻花樹種植的緯度較低，在12月時就會逐漸開花，目前在阿里山公路上，就能欣賞到開花的緋寒櫻。（編輯：卞金峰）1111219