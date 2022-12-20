直飛越南富國島免簽證 虎航越捷春節後擬包機攬客

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（中央社記者余曉涵台北20日電）疫後赴越南旅遊因簽證問題導致台灣旅客卻步，但越南離島的富國島若包機直飛將可免簽證。旅遊業者透露，明年2月規劃虎航及越捷包機攬客，未來長榮航空、星宇航空都可望開闢定期航線。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊業逐漸復甦，其中在疫情受到台灣旅客的越南卻因為簽證問題，讓不少旅客卻步，光是辦妥越南觀光簽證費用竟要花新台幣5000元不等，價格較疫情前漲了3倍。

可樂旅遊總經理李季柏率媒體前往越南踩線受訪時表示，目前越南尚未對台灣旅客開放個人旅遊觀光簽證，因此除了參加團體旅遊之外，個人旅客赴越南就須取得商務邀請函申辦商務簽證。

李季柏指出，但越南離島的富國島若是直飛航班都可以免簽證前往，加上富國島是比較新興的旅遊景點，不少國際酒店集團都進駐富國島，研判未來將會是熱門的越南景點之一。

李季柏說，鎖定富國島的疫後旅遊市場，因此規劃在2月24日虎航將有10班包機直飛富國島，越捷也規劃包機直飛，長榮航空及星宇航空也可望開闢定期航線。

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不只台灣鎖定富國島旅遊商機，國際也看好這塊新興旅遊景點，李季柏表示，富國島離胡志明市非常近，島上可以玩水、賭場、野生動物園、水陸主題樂園外，除了可以體驗傳統越南風土民情外，還有雅高酒店集團、萬豪酒店集團及洲際酒店集團等陸續進駐。

團費方面，李季柏表示，富國島的團費約會落在新台幣4萬元上下，較峴港團體旅遊會稍貴一點，但適合家族旅遊，主要客群將會是港中澳台的旅客。（編輯：陳清芳）1111220