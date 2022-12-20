歲末迎新故宮南院盆栽展 多肉植物化身耶誕花圈

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會跨界合作，即起到明年1月8日在故宮南院大千石庭展出藝術盆景，以多肉植物盆栽為焦點，化身各種山水綠映組合，還組成應景耶誕花圈，非常可愛。

歲末迎新故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會跨界合作，即日起在故宮南院大千石庭展出藝術盆景，故宮南院告訴中央社記者，展出主題是「以小見大盆景藝術展」。

故宮南院指出，除了常見的松柏類盆景，今年還展出時下流行的多肉植物盆栽組合很吸睛，尤其以多肉植物組成的耶誕花圈，很多人都說很可愛。

嘉義市盆栽藝術協會理事長鄭茂林表示，盆景是依照植物特性搭配合宜素材，將風景縮影於盆栽內並點綴山石，讓結構之美在最小空間中呈現，兼具觀賞及藝術價值。

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另外，為了讓大眾能親近盆栽之美，展覽期間的週六、週日上午10時及下午2時，安排專業人員現場解說盆栽如何賞析，以及選材、修剪、蟠札和雕刻、鏤鑿等技法。

國立故宮博物院器物處助理研究員陳玉秀表示，明嘉靖時期開始流行吉祥字型盆栽，南院目前「花樣何處來」特展中展出「明嘉靖青花鶴鹿壽葫蘆瓶」的「萬歲藤」圖樣，即模仿自盆栽藝術，到訪南院的觀眾可一同品味樹藝與工藝之美。（編輯：陳仁華）1111220