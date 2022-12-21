台鐵春節東線車票開訂 最後上班日及小年夜搶手

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台鐵於今天凌晨零時起，開放2023年春節假期東部幹線對號列車車票訂購，台北往花東方向，以明年春節假期前最後的上班日及小年夜最搶手。

台鐵發布新聞稿，到今天上午9時，台北往花蓮、台東方向對號列車，明年春節假期前最後上班日，也就是2023年1月19日下午5時以後，及1月20日（小年夜）下午4時以前，長途自強號座位都已售完。

另外，2023年1月28日（收假日前1天）全天，1月29日中午12時至晚間8時，花蓮、台東往台北長途自強號座位也已售完。

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台鐵統計，2023年1月18日至30日春節疏運期東線列車訂票，包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線，至今天上午9時，共完成17萬8579筆、33萬3885張訂票，過程順利。

台鐵提醒旅客，完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於今年12月23日上午9時重新釋出。（編輯：陳政偉）1111221