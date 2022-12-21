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陳福海：小三通復航初步未包括台商 不會稀釋運能

2022/12/21 17:30（12/21 17:51 更新）
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金門縣長當選人陳福海（右）21日到金門航空站了解農曆春節台金疏運整備情況，並參與112年春節疏運業務協調工作會議。（陳福海辦公室提供）中央社 111年12月21日
金門縣長當選人陳福海（右）21日到金門航空站了解農曆春節台金疏運整備情況，並參與112年春節疏運業務協調工作會議。（陳福海辦公室提供）中央社 111年12月21日
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（中央社金門縣21日電）金門縣長當選人陳福海今天到金門航空站瞭解台金疏運整備，並參與春節疏運業務協調工作會議。陳福海表示，小三通復航以探親與人道為需求申請，初步未規劃台商中轉模式，不會稀釋運能。

112年度春節於1月20日起至1月29日10天，陳福海辦公室發布新聞稿表示，這次年假長達10天，加上台灣整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控走向共存，預期將有大量旅台鄉親及台灣遊客湧進金門。為了提早瞭解春節疏運台金交通的整備情況，陳福海走訪金門民航站，聽取最新疏運整備現況。

會中有航空公司代表提醒，小三通若復航，中轉客人的需求可能稀釋疏運量能；對此，陳福海表示，小三通復航以探親與人道為需求申請，初步未規劃台商中轉的模式，復航之後會視金門醫療能量與大陸疫情動態滾動式調整。

112年春節疏運業務協調工作會議由金門航站主任洪念慈在上午主持，邀集航站幹部、立榮航空、華信航空、軍方疏運代表，與縣府業管單位共同討論各項工作需求與議題。

陳福海會前說明，當選後就開始準備縣政工作，重視春節疏運，就任後會立即著手協調縣府資源，以配合航站疏運團隊，務必做到鄉親都能在除夕當晚共進團圓飯。

洪念慈提及，今年假期比較長，目前航站已完成2波加班機，各航空公司陸續受理訂位開票，航站也正準備第3波加班機規劃，同時持續改善機場臨時性候補資訊的計算統計方式，到時會有更精準的數據，以利臨時加班機需求評估。

針對1月的疏運整備，華信航空經理黃世賢表示，目前開出的除夕前後班機已滿載，正向總公司爭取華航737-800大客機投入金門疏運工作。立榮航空主任邵銀鎻說，立榮此波加班機台金共6條航線，將提供6萬餘位的載運量，目前返鄉單向性的需求較高，除夕前返金與年初4後的返台人潮較多。（編輯：郭諭儒）1111221

民國112年農曆春節假期長達10天，加上台灣整體疫情防控走向共存，預期將有大量旅台鄉親及台灣遊客湧入金門，為提早了解春節疏運台金交通整備情況，金門縣長當選人陳福海（右）21日走訪金門民航站，聽取最新疏運整備現況。（陳福海辦公室提供）中央社 111年12月21日
民國112年農曆春節假期長達10天，加上台灣整體疫情防控走向共存，預期將有大量旅台鄉親及台灣遊客湧入金門，為提早了解春節疏運台金交通整備情況，金門縣長當選人陳福海（右）21日走訪金門民航站，聽取最新疏運整備現況。（陳福海辦公室提供）中央社 111年12月21日
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