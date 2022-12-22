台8線太魯閣段春節交管 太管處提供免費遊園專車

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）因應春節出遊人潮，台8線太魯閣口至天祥間，民國112年1月23日至25日（大年初二至初四）上午7時至下午3時實施交通管制，遊客可搭客運或免費遊園專車進入。

太魯閣國家公園管理處公告112年遊園專車服務，考量中橫公路蜿蜒曲折，太魯閣口至天祥間位於峽谷路段，部分路段僅能勉強會車，為避免春節期間大量車潮湧入導致交通受阻，1月23日至25日台8線185.4公里處至167.1公里處（富世村至天祥路段）設置管制點。

太管處指出，3天交管時間自上午7時至下午3時，原則每2小時放行10分鐘，將視當日合歡山地區雪季管制情形與各遊憩區停車狀況機動調整開放通行時間。

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太管處表示，管制期間提供免費遊園專車，自太魯閣遊客中心、布洛灣遊憩區停車場發車，往返遊客中心至天祥、布洛灣之間，約每10分鐘至30分鐘一班，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，須戴口罩搭乘。

太管處指出，因園區內停車空間有限，建議民眾可搭火車、客運或自駕到新城火車站轉搭大眾運輸工具，管制期間原有客運路線正常行駛，還增加免費遊園專車供民眾彈性安排行程，省去找停車位困擾。（編輯：陳仁華）1111222