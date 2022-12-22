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梨泰院踩踏殷鑑 全台跨年應變計畫列勞檢項目

2022/12/22 15:46
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（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部今天說，春安勞檢預計12月27日展開，由於梨泰院踩踏事故，跨年前會針對全台跨年活動進行聯合檢查，將應變計畫列為重點項目；農曆年前會再針對營造、製造及交通業稽查。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉接受媒體聯訪時表示，今年12月27日就會啟動春安勞檢，預計持續到明年2月初，其中也會特別針對跨年活動進行聯合檢查。

鄒子廉說明，跨年最主要有舞台搭設，還有大型舞台活動，由於梨泰院踩踏事故，這部分消防單位也很擔心，消防署有針對大型應變處置進行規劃，將應變計畫列為檢查的項目。

鄒子廉表示，勞檢要保護的並不只有民眾，也有工作者；全台的跨年活動大致集中在29、30日這兩天，各檢查機構都會視為重點，因此有聯合消防警政、職安衛等項目，如台北市連煙火安裝也會進行檢查；另外，在舞台拆除時也可能會有危險，會要求業者注意。

鄒子廉進一步表示，在農曆春節前也會有各產業的檢查，由於春節前可能會有部分產業有趕工的情況，因此會將營造業、製造業、交通運輸業列為重點，也會北中南聯合展開稽查。（編輯：管中維）1111222

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