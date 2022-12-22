南市府和成醫簽約合作 提升台南緊急救護量能

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台南市政府和成大醫院22日簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，以提升台南緊急救護量能。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府和成大醫院今天簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，雙方未來將整合醫療資源，提升台南緊急救護量能。

台南市副市長趙卿惠和成大醫院代理院長李經維，今天在台南市永華市政中心簽訂「災害防救支援合作備忘錄」，未來若發生重大災害事件，成大醫院可支援123項行動醫院設備及操作醫事人員，第一時間讓傷病患獲得即時醫療處置。

趙卿惠表示，南市府和成醫團隊合作，強化台南防災救護量能，成醫團隊0206震災時也曾支援行動醫院資源，此次合作備忘錄的簽訂，讓台南面對重大災害更游刃有餘。

台南市政府發布新聞稿指出，合作備忘錄內容，包括支援新台幣1700多萬元的行動醫院設備，涵蓋快捷組合式醫療帳篷、緊急醫療站多功能帳篷、3.5噸裝備器材運輸車、全功能心臟電擊去顫器、災害用淨水機（馬達型）、全自動淨水送水機、攜帶式衛生保健組及雙人淋浴組、熱水器、高頻手術電刀、移動式呼吸器等123項設備。

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另外，雙方透過定期設備保養，制定適當訓練及演習機制，確保需要時立即發揮作用，提升台南緊急災害應變量能。

台南市長黃偉哲表示，全球面臨極端氣候及複合性災害等挑戰，強化防災合作及緊急災難應變量能，提升城市防災韌性，是刻不容緩的重要議題；加上國際局勢瞬息萬變，俄烏戰爭仍未停歇，當國家主權面對威脅，平時就須做好相關整備工作。（編輯：黃世雅）1111222