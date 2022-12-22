台電電幻1號所耶誕換新裝　七彩儲能櫃成夜拍夯點

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電幻1號所呼應「綠能+儲能」概念，將展館入口處以215片不鏽鋼板打造成的裝置藝術「城市光井」換上冬裝，搖身成可七彩變化的儲能貨櫃意象，搭配象徵太陽的互動變色光球，成為夜拍打卡夯點。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）座落新板特區的台電「電幻1號所」是全台首座綠能主題展覽館，為慶祝3週年，結合儲能未來主題舉辦「光儲電幻」特展，並響應新北歡樂耶誕城換上新裝，將入口處裝置藝術「城市光井」化身為大型儲能櫃。

台電表示，為強化電網穩定並讓綠能效益極大化，積極推動儲能建設與再生能源相互搭配；電幻1號所3週年特展即呼應此概念，將展館入口處，為215片不鏽鋼板打造成的裝置藝術「城市光井」換上冬裝，搖身成可七彩變化的儲能貨櫃意象，搭配象徵太陽的互動變色光球，成為夜拍打卡夯點。

台電指出，台電2020年於台南將軍、七股區打造裝置容量150MW（15萬瓩）台南鹽田光電場，啟用至今發出近5億度綠電，減碳量達25萬噸，今年更結合光電場址建置裝置容量20MW（2萬瓩）儲能系統，打造全台首座光儲合一場域，除可穩定電網，更可將白天太陽光電能轉移至夜晚點亮光明，展現新能源時代未來。

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台電表示，這次展覽特別將南鹽光儲能貨櫃打造成1比20超迷你擬真模型，搭配首度亮相、以電力及台南在地元素設計的貨櫃塗裝彩繪，完整複製搬進展場，邀請民眾一起「開箱」解密儲能貨櫃，並介紹從儲能貨櫃到生活中各種常見的充電電池，讓參觀者可從中感受綠色能源與科技搭配的應用趨勢。

台電電幻1號所3週年特展自今日起免費展出至2023年2月28日（週一及初一、初二休館），明天特別延長開館時間，晚間7時將邀請曾於國慶酒會演出的馬戲團隊「虎劇團」及知名再生樂器打擊樂家「巴奇先生」，聯手帶來雜耍結合打擊樂精彩演出。（編輯：蘇龍麒）1111222