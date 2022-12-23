少子化、房價等14關鍵政策 公共行政學界提建言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣公共行政與公共事務系所聯合會（TASPAA）會長黃榮源（右2）及榮譽會長彭錦鵬（右3）籌編「跨時代的政策解方」專書，針對少子女化、高房價等14個關鍵議題，彙集學者專家建言，提供給政府作為施政參考。（TASPAA提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣公共行政與公共事務系所聯合會（TASPAA）邀集33名學者專家，針對少子女化、高房價等14個關鍵議題，提出「跨時代的政策解方」專書，提供給政府作為施政參考。

TASPAA今天發出新聞稿，近期邀集33名學者專家，經過8個月籌編，完成「跨時代的政策解方」白皮書，歸納出14項台灣當前所面臨的關鍵政策議題，包括稅制改革、高房價、青年低薪、碳排放淨零、氣候變遷等。

其中第4章針對台灣女性生與不生的抉擇，提出建議包括協助青年成家、普及公共托育、建立高齡友善環境等3大措施。第3章針對低薪問題，提出的建議包括增加產值對勞動分配的份額、弭平教育學用落差、建立符合未來工作的國家職務工作典章及工作資歷證照制度等。

第5章對於台灣進入「超高齡社會」後，提出健康安全、尊嚴自主、新高齡教育等3個基本理念，思索讓台灣人「老得慢、病得晚、生命有意義」的方針。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TASPAA會長黃榮源表示，公共行政學界必須從「整合」和「深耕」兩途徑調整腳步。「跨世代的政策解方」專書只是一個起點，期待能匯集更多的資源和力量，尋找民眾安身立命的方法和指南，共同為建立更有韌性、前瞻、永續發展的台灣盡一份心力。

TASPAA榮譽會長彭錦鵬表示，專書研擬過程完全秉持科學和客觀精神，期許成為國內產官學研在公共政策與政府管理領域的互動交流的正式平台。出版後會送到政府部門，做為政策制定和執行的參考。（編輯：陳政偉）1111223