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台電大林電廠增設燃氣機組 環評案初審通過

2022/12/23 18:19（12/23 18:30 更新）
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台電為達2027年供電穩定，提出大林電廠（圖）新設2燃氣機組，環評案初審23日通過。（圖取自維基共享資源，作者Eric850130，CC BY-SA 4.0）
台電為達2027年供電穩定，提出大林電廠（圖）新設2燃氣機組，環評案初審23日通過。（圖取自維基共享資源，作者Eric850130，CC BY-SA 4.0）
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）考量核三等將相繼除役，台電為達2027年供電穩定，提出大林電廠新設2燃氣機組，環評案今天在環保署進行專案小組第2次初審會議，雖有環團主張下修規模，最後建議補正後通過。

行政院環境保護署召開「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位台電公司說明，針對需求面，南部用電需求持續成長，依現況預估2027年南部夜間負載達1281萬瓩，且另需考量南科用電再增加151萬瓩、高雄市政建設及產業用電再增加88萬瓩（依高市府110年7月5日函示），在企業南駐情況下，南部需求恐超過預期。

台電公司並指出，供給面來說，2027年南部夜間發電容量應備有1473萬瓩，雖已規劃新增豐德、興達（氣），但考量大林、核三、興達（煤）相繼除役，裝置容量約1276萬瓩，尚不足197萬瓩，所以這次計畫增加2部燃氣複循環機組總裝置量140萬瓩有必要性，有助於讓南部供電穩定。

地球公民基金會地球公民基金會環境與能源部主任蔡卉荀認為台電過度評估需求，擔心會進一步增加碳排，建議下修開發規模。

不過專案小組綜合生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍後建議通過，請開發單位應依環境影響說明書所載內容及審查結論切實執行；且須於112年3月31日前補充、修正環境影響說明書，經環評委員及相關機關確認後，提交環保署環評審查委員會討論。

相關補充內容包含施工期間及營運期間的溫室氣體減排、交通運輸維護等環境保護措施納入環境管理計畫。以及此計畫配合達成高雄市政府2030年及2050年的減碳目標相關規劃內容，評估納入碳封存（CCS）或碳捕捉、利用與封存（CCUS）或採用混氫/混氨等相關規劃，還有新增植栽及認養高雄市中央公園補助植栽的減碳效益等。（編輯：管中維）1111223

#大林電廠
#台電公司
#供電
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