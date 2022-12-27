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基隆北海岸東部降雨漸增 中南部日夜溫差大

2022/12/27 08:23（12/27 08:29 更新）
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（中央社台北27日電）中央氣象局表示，今天各地依舊是晴到多雲天氣，不過水氣逐漸增加，基隆北海岸及東半部降雨機率提高。白天高溫北部及東半部約攝氏18至22度；中南部24至26度，日夜溫差大。

氣象局網站發布訊息指出，今天各地依舊是晴到多雲的天氣為主，不過水氣逐漸增加，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨機率會逐漸提高。

溫度方面，氣象局表示，清晨在輻射冷卻效應下，各地氣溫偏低，最低溫出現在新竹峨嵋5.2度，竹苗、南投、雲林及台南出現局部6度以下低溫，新竹以南、新北市及花蓮局部10度以下低溫，其他地區低溫約10至16度。

氣象局說，白天高溫北部及東半部約18至22度，中南部可以來到24至26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時增減衣物。

東北風偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級。（編輯：謝雅竹）1111227

#氣象局
#降雨
#基隆
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