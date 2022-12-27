疫後亞洲旅遊住宿新趨勢 重視飯店設計

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（中央社記者余曉涵台北27日電）隨著各國陸續解禁，不少旅遊趨勢都跟過去不同。訂房網站業者指出，調查發現疫後亞洲自由行旅客最重視飯店的設計及獨特體驗，尤其Boutique Hotel（網美/精品旅館）更受到旅客喜愛。

COVID-19疫後，隨著各國陸續解封，出國旅遊也逐漸恢復。不過疫後也出現跟過去以往不同的旅遊趨勢，訂房網站業者AsiaYo日前發布新聞稿表示，針對目前站內訂單及會員需求進行調查，發現目前亞洲自由行旅客最重視飯店的設計及獨特體驗。

AsiaYo表示，Boutique Hotel一詞源於法文中精品店的意涵，不同於星級飯店的連鎖複製大規模，更著重在小而精緻、獨特的設計風格、時尚且創新，隨著Instagram等社群媒體的興起，帶動網美旅遊熱潮，這類旅宿近年來也在旅遊市場上越來越火熱。

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AsiaYo說，針對會員進行調查發現，疫情後旅客最重視旅宿的獨特性、設計感、網路聲量，能帶來不同以往的住宿體驗，觀察近期站內搜尋排行，Boutique Hotel的類型搜尋度更首度超越了星級酒店，並且很多人會由社群平台上的分享決定旅宿選擇，可見在數位社群時代下旅宿市場有了不同的趨勢。

AsiaYo說，泰國是目前亞洲前三大熱門旅遊勝地，首都曼谷更是亞洲文創產業的核心基地，因此以Boutique Hotel類型物件為開發核心，也是熱門訂房地之一。（編輯：陳政偉）1111227