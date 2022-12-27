更多編輯台推薦新聞：
北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

竹山紫南宮元旦發兔年錢母 排隊領取要戴口罩

2022/12/27 12:17（12/27 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣竹山鎮紫南宮27日發表癸卯兔年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣（圖），錢母正面為土地公像，背面刻有「玉兔迎春開新運」字樣。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月27日
南投縣竹山鎮紫南宮27日發表癸卯兔年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣（圖），錢母正面為土地公像，背面刻有「玉兔迎春開新運」字樣。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）竹山紫南宮明年元旦發送癸卯兔年招財錢母，雖然中央流行疫情指揮中心已宣布室外取消全程戴口罩，但紫南宮認為排隊領錢母人潮多、距離近，要求一定要戴口罩，未戴者禁排隊。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發表癸卯兔年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，錢母正面為土地公像，背面刻有「玉兔迎春開新運」字樣、牡丹花與玉兔圖樣，紫南宮主任委員莊秋安表示，牡丹花代表富貴，一旁搭配金元寶，祝福信眾迎春開新運、好運成雙。

莊秋安接受媒體聯訪說，迎接金兔年，俗語說「兔年強」，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，希望各行各業恢復以往繁榮；另外，不少信眾希望蒐集過去幾年的錢母，也將再提供鼠年、牛年、虎年錢母，信眾「不必執著每年都要拿新的」，只要是錢母都有效。

室外空間已取消應全程戴口罩規定，莊秋安表示，由於排隊領錢母人潮較多、人與人之間距離較近，為了自己與別人安全，紫南宮仍要求排隊領錢母者一定要戴口罩，未戴口罩者禁止排隊，也呼籲信眾不要提早來排隊，這次準備數量多，也會調整動線加快發放速度。

紫南宮表示，民國112年1月1日上午9時起在「龍轉好運」裝置藝術前發招財錢母，信眾只要於12月31日上午8時至112年1月1日上午9時前排入隊伍，都可獲得1枚兔年銀錢母，前4168名排隊者另有「金雞蛋」，可抽金戒指、現金新台幣2000元或1000元、鼠年、牛年、虎年、兔年精裝組套幣、項鍊、兔年金錢母，全憑福氣。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與「吃丁酒」同是紫南宮年度盛事，癸卯兔年邁入第12個年頭。（編輯：謝雅竹）1111227

南投縣竹山鎮紫南宮27日發表癸卯兔年錢母，紫南宮主任委員莊秋安（右）表示，祝福信眾迎春開新運、好運成雙。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月27日
南投縣竹山鎮紫南宮27日發表癸卯兔年錢母，紫南宮主任委員莊秋安（右）表示，祝福信眾迎春開新運、好運成雙。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月27日
#紫南宮
#莊秋安
#竹山紫南宮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族