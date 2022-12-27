竹山紫南宮元旦發兔年錢母 排隊領取要戴口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）竹山紫南宮明年元旦發送癸卯兔年招財錢母，雖然中央流行疫情指揮中心已宣布室外取消全程戴口罩，但紫南宮認為排隊領錢母人潮多、距離近，要求一定要戴口罩，未戴者禁排隊。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發表癸卯兔年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，錢母正面為土地公像，背面刻有「玉兔迎春開新運」字樣、牡丹花與玉兔圖樣，紫南宮主任委員莊秋安表示，牡丹花代表富貴，一旁搭配金元寶，祝福信眾迎春開新運、好運成雙。

莊秋安接受媒體聯訪說，迎接金兔年，俗語說「兔年強」，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，希望各行各業恢復以往繁榮；另外，不少信眾希望蒐集過去幾年的錢母，也將再提供鼠年、牛年、虎年錢母，信眾「不必執著每年都要拿新的」，只要是錢母都有效。

室外空間已取消應全程戴口罩規定，莊秋安表示，由於排隊領錢母人潮較多、人與人之間距離較近，為了自己與別人安全，紫南宮仍要求排隊領錢母者一定要戴口罩，未戴口罩者禁止排隊，也呼籲信眾不要提早來排隊，這次準備數量多，也會調整動線加快發放速度。

紫南宮表示，民國112年1月1日上午9時起在「龍轉好運」裝置藝術前發招財錢母，信眾只要於12月31日上午8時至112年1月1日上午9時前排入隊伍，都可獲得1枚兔年銀錢母，前4168名排隊者另有「金雞蛋」，可抽金戒指、現金新台幣2000元或1000元、鼠年、牛年、虎年、兔年精裝組套幣、項鍊、兔年金錢母，全憑福氣。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與「吃丁酒」同是紫南宮年度盛事，癸卯兔年邁入第12個年頭。（編輯：謝雅竹）1111227