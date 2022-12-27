公教退撫新制提撥率15% 全教總籲私校退撫比照

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（中央社記者陳至中台北27日電）立法院16日三讀通過公教退撫新制，提撥率為本俸2倍的15%。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲私校退撫條例的提撥率，也應同步調整到15%。

立法院於12月16日三讀通過退撫新制相關修法，由「確定給付制」改為「確定提撥制」，搭配設立個人退休金專戶，提撥費率為本俸2倍的15%。

全教總今天召開記者會，理事長侯俊良指出，私校退撫同樣採「確定提撥制」，但提撥率卻只有12%，比公教新制少3個百分點。這樣的差距等於是公校教師的退休金額再打8折，足以讓私校教師面臨更大的保障不足和長壽風險的問題。

全教總私校委員會主委張旭政表示，公校教師和私校教師的差別在於雇主，公校是政府機關，私校是財團法人，其餘在法制上幾乎一體適用。

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張旭政表示，因少子女化關係，私校人力減少，教師工作量不斷增加，遠超過公校教師，卻面臨減薪狀況，相較112年公教新制提撥費率相差3個百分點，加上積極型或保守型目前都是負投資報酬率，唯有提撥愈多、退休才能領愈多，政府在制度上，不要讓私校教師形同二等教師。

全教總今天呼籲立法院修法，一體化的對待公、私校教師，提撥率調整為一致的15%，避免私校教師既要面臨工作環境惡化，還要面對退休保障不足的風險。（編輯：屈享平）1111227