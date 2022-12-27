提升聽損者交通安全 遠通電收將推震動告警APP

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）遠通電收除專注國道收費與智慧停車等便利服務外，近年持續結合數位科技，與子公司遠創智慧響應政府推廣道安公益，明年將關注聽損者道安，與輔具業者合作推廣震動告警APP。

遠通電收今天舉行年終記者會，展望明年的計畫中，規劃與聽損輔具業者及社福團體合作，共同提升聽力退化等聽損者交通安全，也讓外界更加了解與體會聽損者用路時的特殊需求。

遠通電收說，因為聽損族群外表看不出來，有時候會被其他用路人誤會反應較慢，也有聽損者反映，騎車時因為聽不到救護車聲而未禮讓，結果被開罰單；甚至綠燈過馬路時沒聽到救護車警鈴聲，差點被撞到。

遠通電收表示，目前規劃朝聽損輔具APP與穿戴裝置業者合作，例如聽損族群走路、騎車、開車時，透過手機App或穿戴裝置，可監測到救護車、消防車、警車、喇叭聲等音效並透過震動、畫面等方式告警。遠通電收也將協助宣導，讓外界對聽損族群更有同理心。

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遠通電收與靖娟基金會連續4年製作與推廣「兒童道安數位輔助教材」影片，今年除因應「停、看、聽、想」新口訣改版低年級「馬路這樣過、安全Ready Go」教材影片，也針對中高年級認識視野死角設計「騎乘注意Go、安全一定夠」同步推廣，教材上線首月，全台已有537所學校下載使用。

遠通電收說，除了校園推廣，更邀請到知名YouTuber吳鳳拍攝影片，藉由訪問土耳其、宏都拉斯、聖文森等外國友人，介紹自己國家如何推動道安教育，呼籲外界共同重視兒童用路安全。（編輯：管中維）1111227