每10萬人交通死亡數台灣是日本4倍 機車事故為主因

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部今天表示，台灣交通事故每10萬人死亡人數，以2020年來看，約為標竿國家日本、丹麥的4倍，瑞典的6倍，主要是機車死亡比其他國家高出許多，更是當前重要防制課題。

交通部今天舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會，公布1至10月道路交通事故共30萬4026件，造成2560人死亡、40萬3878人受傷，與去年同期相比，增加1萬5750件（增5.5%）、增加149人死亡（增6.2%）、增加21萬15人受傷（增5.5%）。

交通部分析，台灣每10萬人口數30日死亡人數與其他國家比較，台灣從2019年至2021年為12.1人、12.6人及12.7人；以2020年為例，約為標竿國家日本、丹麥的4倍，瑞典的6倍，但比東南亞國家泰國25.9人低；若以小汽車來看，台灣在2人以下，比日本高，但比包括美國、法國、澳洲、紐西蘭、南韓等大部分國家低。

在機車方面，以2020年為例，台灣每10萬人口數30日死亡人數為7.72人，比美國1.69人、紐西蘭1.12人、南韓1.34人、日本0.47人高出許多。

交通部統計1至10月，30日交通死亡人數最高前5縣市，依序是高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人；而10萬人交通死亡人數最高前5縣市，依序為台東縣22.07人、嘉義縣22.02人、屏東縣21.59人、雲林縣20.26人、花蓮縣17.22人。

另外，交通死亡最主要的機車、高齡者及酒駕，1至10月機車事故死亡人數1648人，較去年同期增加178人（增12.1%），高齡者死亡人數1031人，較去年同期增加103人（增11.1%），僅酒駕防制略有成效，死亡人數為230人，較去年同期減少27人（減10.5%），至於行人死亡人數為300人，較去年同期減少35人（減10.4%）。

交通部也分析1至10月機車死亡事故碰撞型態，自撞495人，比去年同期增加55人；側撞403人，比去年同期增加24人；路口交叉撞211人，較去年同期增加1人。

交通部認為，如何降低機車交通事故死亡人數是台灣當前重要的防制課題。

交通部11月已公布，明年4月起，針對考照前參加機車駕訓班並通過考照者，試辦若再參加道路駕駛訓練，除原先參加駕訓班補助的新台幣1300元外，再補助3小時道路駕駛訓練1200元。（編輯：陳政偉）1111228