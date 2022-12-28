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友達攜手成大啟動聯合研發中心 推多元領域合作

2022/12/28 17:14（12/28 18:01 更新）
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成功大學和友達光電共同成立「友達．成大聯合研發中心」，28日在成大勝利校區未來館揭牌，延續雙方累積12年的產學合作基礎。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月28日
成功大學和友達光電共同成立「友達．成大聯合研發中心」，28日在成大勝利校區未來館揭牌，延續雙方累積12年的產學合作基礎。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）成功大學與友達光電共同成立「友達．成大聯合研發中心」，今天在成大勝利校區未來館揭牌，未來將在智慧醫療、循環經濟等多元領域合作。

成功大學校長蘇慧貞、友達光電董事長暨執行長彭双浪等人今天下午在成大勝利校區未來館共同主持「友達．成大聯合研發中心」揭牌典禮，延續雙方累積12年的產學合作基礎。

蘇慧貞指出，此次合作將啟動多面向意義，從電資、工程技術領域，擴展到醫療及想像下世代生活的全方位可能，做好準備因應長期變化與挑戰，讓布局軸線與看見方向或規模將更具系統性與完整性。

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彭双浪表示，未來生活樣貌需要跨領域合作提出完整解決方案，他期待此次合作結合成大各學院的學術量能，將技術落地實踐，也希望吸引南部更多優質人才加入，創造學校、企業、社會三贏局面。

成大發布新聞稿指出，友達光電與成大2010年啟動合作關係，推動30件產學合作計畫，研究領域涵蓋前瞻顯示、智慧製造與能源等；雙方基於多年合作基礎，將會投入共同研發跨領域長期合作，包括前瞻顯示、智慧醫療、循環經濟等。（編輯：戴光育）1111228

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