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郵政壽險保單借款優惠利率紓困 112年元旦起可申辦

2022/12/29 10:26
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中華郵政公司今天表示，為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率1.718%紓困方案，申辦期間自民國112年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政發布新聞稿指出，這項優惠方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且得辦理保單借款的有效契約保單。

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申請者資格如下，身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，申請時得檢附相關證明文件。

中華郵政表示，提出申請保單借款同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元，若申請人為曾辦理紓困借款者，需先清償申請人的總借款餘額，優惠期間為3年，年利率1.718%，優惠期間屆滿未償還的借款，將自動回復適用原保單的借款利率。（編輯：張雅淨）1111229

#郵政壽險
#中華郵政
#保單借款
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