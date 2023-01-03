落實漁業與人權行動計畫 首批海外檢查已執行

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）漁業署今天表示，「漁業與人權行動計畫」去年5月通過後即召募人員，於去年12月6日至22日並首度派遣3梯次、共9名檢查人員，赴海外檢查漁船及訪談外籍船員，今年將持續規劃執行。

行政院農業委員會漁業署今天發布新聞指出，為提升台灣遠洋漁船船員勞動權益，繼去年5月行政院通過「漁業與人權行動計畫」，隨即展開執行作業。

漁業署說明，去年6月招募人員，9月陸續報到，經培訓後，12月6日至22日，首度派遣3梯次共9名檢查人員赴模里西斯及馬紹爾群島港口實施漁業勞動檢查，共檢查台灣漁船9艘，以及訪談外籍船員49人。

漁業署並說，這次檢查台灣的遠洋漁船外籍船員勞動條件部分，包含工資金額與全額直接給付、船上生活空間、設備、飲水及食物補給是否依照規範外，也查核使用出勤紀錄表，了解船員工時情形，藉此落實輔導業者遵守法規保障船員權益。

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關於檢查及訪談所獲，漁業署進一步指出，將針對檢查所掌握的疑義，再與船東進行確認，確定有違規情事，將進行輔導及執法，今年也會持續規劃海外檢查，相關累積資訊將作為強化漁業管理之用，藉此保障船員權益。

漁業署補充，台灣遠洋漁船作業海域遍布三大洋，須就近利用國外港口作補給或卸售基地，包含印度洋上的模里西斯、北太平洋的馬紹爾群島等20多個國家。（編輯：陳政偉）1120103