環島之星換裝改版 全台首列迪士尼列車春節起營運

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（中央社台北4日電）台鐵觀光列車環島之星換裝改版，旅遊業者易遊網今天宣布，將結合2023年迪士尼百年慶典，打造全台首列迪士尼主題的觀光列車，預計春節起營運。

台鐵觀光列車環島之星過去以Hello Kitty塗裝深受旅客喜愛，今年起環島之星換裝改版。取得111到115年度的營運經營權的易遊網今天發布新聞稿表示，全新「環島之星」主題彩繪將結合2023年迪士尼百年慶典，打造全台首列迪士尼主題的觀光列車，並命名為「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，規劃於春節起營運載客。

易遊網指出，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」將呈現4大全新亮點特色外，列車將集結10款迪士尼人氣角色，歡迎旅客與迪士尼粉絲一起預測，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」將有哪些大、小朋友們最愛的迪士尼角色設計。

易遊網指出，「環島之星夢想號」全台停靠21個站點，19日起的行程今天下午1時起開賣，易遊網也推出眾多預購優惠外，也加碼發送折扣碼享雙重折扣。

此外，易遊網指出，1月底前搭乘列車的旅客，完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」首航紀念版桌曆。（編輯：張芷瑄）1120104