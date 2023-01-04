迎金兔年新春刮刮樂上市 頭獎2000萬7個史上最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北4日電）台彩宣布，新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂今天上市，新台幣2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」共10個，三獎100萬元多達850個，頭獎至三獎的數量，皆創史上最多。

台灣彩券公司今天舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，台彩公司董事暨發言人黃志宜表示，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，6款新品中，民眾期待的「2000萬超級紅包」，總獎金與各獎項個數都破紀錄。

迎接金兔年，黃志宜說，今年「2000萬超級紅包」頭獎金額2000萬元增至7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」共有10個，搭配的汽車獎品為賓士GLA180 2023年款。

黃志宜表示，「2000萬超級紅包」三獎100萬元，今年多達850個、比去年多200個；「2000萬超級紅包」總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台彩指出，今天同步推出「金兔獎」、「大三元」、「好運連發」、「兔年行大運」與「財神迎春」等5款刮刮樂新品，售價從100元至500元不等，讓年節的喜氣氣氛更濃厚。

台彩表示，今天上市的6款新品，總獎項2283萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。（編輯：林淑媛）1120104