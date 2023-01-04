春節出國緊急就醫 可申請健保自墊醫療費核退

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者，可於就醫後6個月內提出健保自墊醫療費用核退申請。

健保署專門委員林右鈞今天接受媒體聯訪時表示，國外醫療費用核退金額是採審查後「核實」給付，以前1季支付國內特約醫院及診所平均費用為上限，相關數據穩定，幾乎每年每季都不太有變化，民眾可參考過去申請給付額。

舉例說明，去年第4季（111年10至12月）核退金額上限，門診每次新台幣1159元、急診每次2841元、住院每天6796元。林右鈞說，出國期間雖有健保醫療保障，但屬補償性質，無法全額核退，如民眾出國至醫療費用相對較高的國家，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，過去幾年出國人數較少，也反映在出國就醫健保自墊醫療費核退，林右鈞表示，以110年健保數據顯示，國外門診就醫次數1萬6033件，健保核付總金額共1519萬元；海外急診就醫次數2065件，核付總金額1765萬元；外國住院3325件，金額1億1593萬元。

林右鈞說，疫情期間，海外就醫健保核付金額呈現持平狀態，但確實有比疫情前還要少一些，預估今年邊境防疫鬆綁，出國民眾較多，金額應會回升至疫情以前的狀況，至於增加幅度多大，因出國不一定會出現需要緊急就醫狀況，所以仍待觀察。

林右鈞表示，海外緊急就醫者可於門、急診治療當天或出院日起6個月內，提出自墊醫療費用核退申請資料，包含申請書、診斷證明書、費用收據正本及明細、出入境證明文件影本等。

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林右鈞也特別提醒，民眾若是在中國發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩赴當地院所就醫，其中住院5天以上者，收據正本及診斷證明書需要在中國公證，返台後再由海基會驗證。

上述資料可郵寄或親送至投保單位所在地的衛生福利部中央健康保險署分區業務組申請核退自墊醫療費用，或也可利用健保署全球資訊網線上登打作業系統提出申請，並將申請資料列印及檢附相關證明送健保署分區業務組辦理。（編輯：張芷瑄）1120104