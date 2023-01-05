綠頭鴨遭誤認極危物種引觀賞潮 縣府籲勿驚擾

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮吉安鄉七腳川溪出現疑似極危物種雷仙島鴨（Laysan Duck），經花蓮縣野鳥學會查證「特徵不符」，且有飼主出面指是綠頭鴨。烏龍事件仍引起賞鴨潮，花蓮縣府呼籲，切勿驚擾野生動物。

民宿業者張立今天接受媒體聯訪指出，這隻綠頭鴨名叫「鴨鴨」，跨年前離家出走後，原本附近田裡還有看到，之後就沒看到了，沒想到在新聞看到「鴨鴨」，被誤認為夏威夷的稀有物種。

張立拿出照片佐證，他說，「鴨鴨」養了2年多，因沒有圈養，時常飛出去覓食或生蛋，但都飛不遠，這次離家時間很長，原本擔心牠被人抓走，昨天看到新聞照片，從眼睛周圍白毛認出牠，一方面開心「鴨鴨」一切安好，也擔心爆紅會遭騷擾，有考慮尋求專業協助，將「鴨鴨」帶回家。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟接受中央社記者採訪指出，上月底陸續有鳥友通報七腳川溪這隻不曾出現的物種，因外型類似稀有物種雷仙島鴨，引起鳥友間熱烈討論。

這隻「疑似雷仙島鴨」經民眾口耳相傳，且有部分媒體報導，讓七腳川溪聚集前來朝聖的鳥友，花蓮野鳥學會憂心造成誤導，也在臉書粉絲團發文澄清。

經花蓮縣野鳥學會辨識，認為雷仙島鴨有著較小的體型與小水鴨相似（約37至39公分），眼眶周圍和脖子周圍有白色分布，頭頸比例較粗短，對比吉安這隻被拍到鴨子，這些特徵可能不符合。

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雷仙島鴨又名萊島鴨、列山島野鴨，花蓮縣野鳥學會說明，雷仙島鴨只分布在夏威夷群島中的雷仙島，且是不會遷徙的物種，因分布受限、野生族群數量少及對脆弱的島嶼生態系統的依賴，目前被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極危物種。

花蓮縣府農業處呼籲，經請教鳥會專業人士，確認七腳川溪出現的應非雷仙島鴨，而是綠頭鴨，呼籲民眾若在野外發現特殊物種，切勿過度驚擾，可與農業處或專業單位協助辨識確認。（編輯：謝雅竹）1120105