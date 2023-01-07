2年來首見腸病毒併發重症 5個月大女嬰加護病房治療

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛福部疾管署今天公布，國內新增2例腸病毒併發重症，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，為過去兩年來首見的腸病毒重症確定病例，其中1人已出院、1人仍在加護病房治療中。



衛生福利部疾病管制署今天下午公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，其中一名為北部7歲男童，去年12月16日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀。



莊人祥表示，個案在12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，個案經治療後病況穩定，已出院恢復正常生活。



另外一名為北部5個月大女嬰，去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，仍於新生兒加護病房住院治療中。



此外，去年10月起進入秋冬流感季。莊人祥說，新增2例流感重症，均為B型流感，都沒有接種流感疫苗；目前累計21例流感重症，包括16例H3N2、2例H1N1、3例B型，其中3例死亡。



莊人祥表示，個案之一的70多歲男性因抽菸，長期有咳嗽及呼吸喘症狀，去年12月15日自述症狀比以前嚴重，29日開始出現意識改變、胸悶及呼吸困難等情形，由救護車送急診就醫，到院時胸部X光顯示雙側肺浸潤插管，同日檢驗COVID-19快篩陰性、流感篩檢陽性，開立克流感使用，30日通報流感重症收住加護病房，今年1月6日康復出院。



另外一名30多歲男子去年12月25日才從越南入境，自主防疫期間住在旅館，每天快篩陰性，31日開始出現發燒、胸痛、呼吸喘、有痰等症狀，今年1月2日就醫，COVID-19快篩和PCR採檢都是陰性，胸部X光顯示肺炎，流感快篩陽性，收住加護病房，並給予抗病毒藥物，仍在加護病房治療中。（編輯：吳協昌）1120107