鎖定米其林星星 餐廳升級硬體推新菜

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（中央社記者余曉涵台北7日電）為了摘下米其林星星，屢獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳升級硬體設備，並在新菜單中用台灣食材與當代法菜結合，要以台灣法菜之美挑戰今年米其林。

台灣米其林指南已經成為各家餐廳業者的兵家必爭之地，為了摘下米其林星星，不少業者都積極升級餐廳內的軟硬體。

屢獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳發布新聞稿表示，在推出冬季菜單前，全面升級餐廳硬體，包含更換全新餐桌和沙發座椅，整體燈光、音樂等氛圍也進行調整外，更特別採購新的餐具。

而在菜單方面Orchid by Nobu Lee蘭餐廳說，主廚李信男（Nobu）把紐西蘭紅鹿里肌打造為冬季推薦主菜外，將台灣這片土地上的美好優質食材及動人的人文風土與當代法菜結合，創作揮灑出獨樹一格的台灣法菜之美。

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業者表示，以冬季菜單中的待放Duck｜Mountain pepper｜Kavalan whisky為例，主廚的靈感源自於一道法國經典的鴨料理，其中綠胡椒和干邑製成的馬可波羅醬汁更是菜餚的靈魂，而Nobu融入台灣在地風土，改用本地特有的山胡椒和台灣自釀的葛瑪蘭威士忌來重現翻玩經典，將靈魂醬汁脫胎換骨，並賦予這道菜嶄新的味道和屬於這片土地的獨有風貌。

連續2年榮獲米其林入選餐廳的君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳，在冬季菜單中則是以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地秋冬盛產食材羊肉、松露、乳酪、蘑菇、南瓜與榛果入菜。（編輯：陳政偉）1120107