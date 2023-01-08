早安世界》麥卡錫經15輪投票當選美眾院議長 對中強硬多次挺台
麥卡錫布局7年終成美國眾院議長 對中強硬多次挺台
歷經4天15輪投票，美國共和黨籍議員麥卡錫6日終於化解黨內極右勢力的反對，以216票過半票數當選聯邦眾議院議長，成為美國政壇排名第3的人物，讓眾議院這場164年以來拖延最久的議長選舉落幕。麥卡錫原本面臨黨內約20名極右派議員的杯葛，2015年首度參選議長時也遭遇類似難關。他被視為務實派，手腕高明，對中國強硬、對台灣友善，前任民主黨籍議長裴洛西去年計畫訪台的消息傳出後引發熱議，麥卡錫當時曾公開支持裴洛西的計畫，並說如果他是議長，也會率團訪台。（看完整報導）
吳怡農選前之夜邀紙風車演出 王鴻薇找馬英九站台
台北市第3選區立委補選8日投開票，民進黨吳怡農、國民黨王鴻薇、無黨籍蕭赫麟參選，合格選民共26萬7965人，設置233個投開票所。7日藍綠各舉辦選前之夜，吳怡農的場子不同於一般造勢活動，安排紙風車劇團在花博公園演出，現場擠進約5000人同歡，因晚到沒有座椅的民眾直接在草皮上席地而坐。王鴻薇在榮星花園舉辦造勢大會，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、北3選區原立委台北市長蔣萬安等藍營大咖替她站台催票。（看完整報導）
6都稅收過去3年大多超徵 優先用於還債
根據地方政府統計，6都在109、110年度稅收都超徵（實際稅收超過預算編列的稅收目標金額），其中新北市合計超徵約新台幣144億元最多、台中市約11億元最少。111年台南短收6.8億，台北超徵16億元。對於超徵稅收如何運用的問題，6都政府大都表示優先用於償還債務。另外，台北市議員苗博雅指北市過去8年超徵新台幣210億元，如果平均發給市民，每個人可得8500元，但她已表明反對政府「還稅於民」，指出北市超徵，用意在說明近來中央政府稅收超徵遭到批評一事的荒謬。剛上任的台北市長蔣萬安表示，正在盤點相關稅收，之後將完整說明，並說這筆錢會用於推動市政。（看完整報導）
台版晶片法三讀 關鍵產業研發費25%可抵減營所稅
立法院會7日三讀通過修訂產業創新條例第10條之2及第72條條文，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營業所得稅。經濟部官員說，企業申請後將由產官學代表組成委員會個案審查，企業研發費用與密度若達一定標準，且符合技術創新、國際供應鏈關鍵地位兩大要素，即可享有今年投入的創新研發、先進設備等研發投抵優惠。各國大力扶植半導體產業之際，學者分析，台灣有必要進一步加碼，並搭配留任及培養人才策略，以利鞏固台灣在全球半導體產業的關鍵地位。（看完整報導）
2022全年出口4795億美元創新高 連9季成長榮景告終
財政部7日公布2022年全年出口金額達4795.2億美元，寫下歷史新高，其中電子零組件貢獻逾2000億美元為主力，不過觀察季度走勢，受到高基期以及景氣下行的影響，出口金額在第4季年減8.6%，終結連9季正成長，下半年表現不如上半年，為近7年首見旺季不旺。至於今年首季出口預測，財政部表示，全球經濟仍有雜音，庫存調整似乎未結束，加上春節因素影響，1月出口預料將連續第5個月出現負成長，可能衰退2成，且首季出口恐續呈減勢。（看完整報導）
小三通春節專案首日採檢陽性率近19% 直飛入境旅客累計21%感染
7日是小三通春節專案首日，共計37名旅客返抵金馬。中央流行疫情指揮中心傍晚公布，其中7名旅客唾液PCR檢驗結果為陽性，占18.9%。指揮官王必勝稍早在臉書貼文表示，1月1日至5日，從中國4個航點直飛入境台灣的旅客，唾液PCR篩檢共5283人，其中陽性1111人，陽性率21%，且尚未有逐日下降趨勢，顯示中國疫情仍處於大流行期。至於病毒基因定序的結果，中國直飛入境旅客檢測呈陽性的旅客中，有60%感染COVID-19的BA.5.2變種，跟國內現在的主流變異株相同，另有接近40%為BF.7。目前未驗出有新的變異株。（看完整報導）
中國防疫繼續鬆綁 感染者免隔離 不判定密切接觸者
中國在1個月前放寬COVID-19防控管制後，各級醫院人滿為患，防疫專家張文宏表示，大範圍感染正在發生。他說，病人大量湧向二級、三級醫院，使醫院病床使用率達到飽和，這是因為之前社區醫院的治療大都無效，很多病人用藥後不見好轉，又跑到大醫院，但大醫院治療效果也不佳。儘管疫情升溫，中國7日再推出鬆綁防疫的新措施，不再要求COVID-19感染者隔離，也不再判定密切接觸者，沒有嚴重基礎疾病的無症狀及輕症患者可居家自我照護。（看完整報導）
螞蟻集團切割阿里巴巴 馬雲不再是實際控制人
中國螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，使得這項號稱史上最大的IPO計畫被當局攔下。螞蟻科技集團股份有限公司7日發表聲明，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。（看完整報導）
2年來首見腸病毒併發重症 5個月大女嬰加護病房治療
衛生福利部疾病管制署7日公布，國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，為過去兩年來首見的腸病毒重症確定病例，其中1人已出院、1人仍在加護病房治療中。另外，疾管署副署長莊人祥說，國內新增2例流感重症，均為B型流感，都沒有接種流感疫苗，去年10月進入流感季以來，到目前累計有21例流感重症，其中3例死亡。（看完整報導）
蕭景田涉賄選聲押庭快篩確診 士院改裁定1500萬交保
前中國國民黨中央常務委員蕭景田涉賄選案，日前獲士林地方法院裁定以新台幣800萬元交保。案經檢方抗告，台灣高等法院6日發回更裁，士林地方法院7日下午3時再度開庭，蕭景田在庭訊中傳出確診COVID-19，院方派人快篩為陽性，訊後裁定蕭景田以1500萬元交保，限制住居，限制出境。至於台南市正副議長選舉賄選案，台南地方法院4日裁定涉案聲押的楊姓男子釋放請回，檢方不服提起抗告成功，台南高分院7日撤銷原裁定，發回地院更裁。（看完整報導）
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