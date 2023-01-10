南迴公路春節疏運 採儲車水庫和慢進快出策略

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）因應春節假期南迴公路進出台東疏運，公路單位在瓶頸路段上下游路口號誌控管，車流採取「儲車水庫」和「慢進快出」策略。

公路總局第三區養護工程處今天在台東召開記者會，說明春節台東地區的疏運計畫。

簡報中指出，預估春節車流高峰期為1月19日至21日的返鄉潮1月22日至26日的出遊潮及1月27日至29日的返工潮。一般民眾會提前1至2天返回工作地準備上班。

容易塞車的南迴公路，於瓶頸路段上下游路口號誌儀控管制，車流採「儲車水庫」和「慢進快出」策略。

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第三工程處進一步說明，從屏東北上往台東，在丹路和新路間延長幹道綠燈秒數，並在麻里巴橋建立截流小水庫；從台東南下往屏東則在隧道南口、草埔、雙流、丹路延長幹道綠燈秒數，在新香蘭、大鳥、南興、交控中心建立截流小水庫。

有關金崙大橋疏導措施，1月20日中午12時起至30日凌晨0時止，金崙大橋北端路口除客運外，所有車輛禁止通行，一律由阡仔崙橋南下金崙大橋南端路口進出；此外，1月20日至29日上午7時至10時及下午4時至晚間7時等兩時段，南下金崙至壽卡路段禁止砂石車通行。（編輯：謝雅竹）1120110