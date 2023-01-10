中華郵政攜手東勢小農 推茂谷柑公益禮盒

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（中央社記者余曉涵台北10日電）中華郵政今天表示，攜手台中東勢的青農在農曆春節前夕推出「東勢茂谷柑禮盒」，每盒7台斤，有2種等級，售價新台幣450元起，每售出1箱將捐出10元給台中育嬰院。

不少民眾在農曆春節都會送禮，中華郵政協理陳敬祥今天在交通部例行記者會表示，今天起到3月23日攜手台中東勢青農推出「東勢茂谷柑禮盒」，並依照茂谷柑分級推出2款禮盒，每盒7台斤，售價450元到550元。

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陳敬祥指出，每售出1箱，中華郵政就會捐款10元給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，預計可以售出1000箱，有50萬元收入。

中華郵政指出，協助台中東勢2家果園青農，設計文創風格包裝禮盒、輔導安全用藥及物流配送服務，小農研發自製益生菌肥料，使用有益微生物菌種，農藥減量，或採自然農法栽植，不催生、催熟。收成的茂谷柑鮮甜多汁，具有農產品生產溯源QRCode、農藥檢出合格報告及投保1200萬元產品責任險。（編輯：陳政偉）1120110