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手機警報響別慌 5大電信11日下午4時測試災防訊息

2023/1/10 16:42
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（中央社記者江明晏台北10日電）5大電信公告，將於11日下午4時進行全台災防告警訊息測試，會藉由預設關閉的「每月測試用訊息」頻道發送，部分用戶手機會發出特殊告警聲響與震動，不需要驚慌。

中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等5大電信今天陸續公告，響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，為民眾安全把關，將於11日下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。

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電信業者說明，災防告警訊息測試會藉由「每月測試用訊息」頻道發送，期間不會影響民眾使用服務。

電信業者指出，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對用戶的干擾，僅少部分手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的民眾不需要緊張。「災防告警細胞廣播訊息系統」詳細內容，可參考NCC（國家通訊傳播委員會）官網的災防告警服務專區。（編輯：楊蘭軒）1120110

#台灣之星
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