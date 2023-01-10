杜絕演唱會旅館飆房價 高市主動出擊稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）國內外人氣天團、天后「BLACKPINK」、「五月天」、張惠妹3、4月相繼高雄開唱，高雄訂房率也跟著水漲船高；高市觀光局緊盯業者售價上限，今天主動出擊聯合消保官稽查。

為嚴防旅宿業趁機漫天喊價，高雄市政府觀光局依「觀光旅館業管理規則」第26條規定，旅館業應將客房價格報主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格。

如民眾發現被惡意哄抬價格，可向觀光局或消保官申訴，有違規情形得依發展觀光條例第55條，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。為維護消費者權益，觀光局今天聯合消保官至萬豪酒店稽查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局觀光產業科說明，春節期間也是旅宿業住房高峰，為保障遊客住宿權益，均主動出擊稽查房價，查有業者惡意調漲，依規定嚴懲，並全力攜手觀光業者以熱情主人角色迎接遊客。

觀光局呼籲業者切勿殺雞取卵，趁勢亂漲價，以維護高雄觀光形象。消費者有消費爭議問題，可透過行政院消保處線上申訴系統申訴(https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx)及直撥「1950」專線諮詢，或向高市觀光局反映(07-7995678分機1520) 。（編輯：孫承武）1120110