更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象
產經

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

杜絕演唱會旅館飆房價 高市主動出擊稽查

2023/1/10 19:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）國內外人氣天團、天后「BLACKPINK」、「五月天」、張惠妹3、4月相繼高雄開唱，高雄訂房率也跟著水漲船高；高市觀光局緊盯業者售價上限，今天主動出擊聯合消保官稽查。

為嚴防旅宿業趁機漫天喊價，高雄市政府觀光局依「觀光旅館業管理規則」第26條規定，旅館業應將客房價格報主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格。

如民眾發現被惡意哄抬價格，可向觀光局或消保官申訴，有違規情形得依發展觀光條例第55條，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。為維護消費者權益，觀光局今天聯合消保官至萬豪酒店稽查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光局觀光產業科說明，春節期間也是旅宿業住房高峰，為保障遊客住宿權益，均主動出擊稽查房價，查有業者惡意調漲，依規定嚴懲，並全力攜手觀光業者以熱情主人角色迎接遊客。

觀光局呼籲業者切勿殺雞取卵，趁勢亂漲價，以維護高雄觀光形象。消費者有消費爭議問題，可透過行政院消保處線上申訴系統申訴(https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx)及直撥「1950」專線諮詢，或向高市觀光局反映(07-7995678分機1520) 。（編輯：孫承武）1120110

#高雄市政府觀光局
#張惠妹
#高雄
張惠妹
張惠妹開唱日住宿券加價糾紛 高雄承億：內部疏失張惠妹高雄演唱會11萬張票售罄 下午3時30分清票釋出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族