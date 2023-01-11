酷航班機行動電源冒煙起火 非屬重大運輸事故

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日前一架自台灣起飛的酷航班機因旅客行動電源冒煙起火，造成1名乘客輕微燙傷，經國家運輸安全調查委會檢視非調查範圍，相關資料將轉給新加坡調查單位參考。（運安會提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）國家運輸安全調查委會今天表示，昨天一架在桃園國際機場將起飛的酷航班機，旅客行動電源冒煙起火。經檢視，判定非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍，相關資料轉給新加坡調查單位參考。

運安會發布新聞稿說明，昨晚7時47分，一架空中巴士320機型的酷航TR993航班，表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名（包括1名嬰兒）。飛機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，經客艙組員以滅火器撲滅後，航機返回停機坪，1名乘客輕微燙傷。

運安會於接獲通報後，立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員以及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回酷航班機座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀的行動電源，今天凌晨2時帶回運安會下載，今天上午10時30分依據所蒐集的資料，召開事故認定會議。

運安會表示，依照運輸事故調查法及國際民航組織附件，判定這起事件非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍。

運安會說，會將所蒐集的資料轉予新加坡運輸事故調查局，供後續安全參考。（編輯：陳政偉）1120111