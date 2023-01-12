台彩春節加碼9億 大樂透連開17天增360組百萬獎

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（中央社記者張璦台北12日電）迎接史上最長春節假期，台彩今天宣布，春節加碼總獎金新台幣9億元、創近6年新高；其中大樂透從1月20日起連續17天開獎，今年同樣加碼360組100萬元「春節大紅包」，加碼金額3.6億元。

台灣彩券公司今天舉辦春節加碼宣告記者會，台彩董事暨發言人黃志宜與春節活動代言人宋芸樺一同揭曉，今年大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果春節加碼金額合計9億元、創近6年新高。

黃志宜表示，大樂透方面，1月20日起天天開獎，一路開至2月5日、共17天，為史上最長，且自1月20日起至1月24日每期各加開一組9個號碼，對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元「春節大紅包」。

至1月24日，若360組100萬元春節大紅包未全數送出，之後每期仍將繼續加開，直到360組全部送出，或是到2月5日為止。

同時，黃志宜指出，威力彩1月16日至3月16日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼1次為限；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，1月14日至1月29日獎金也加碼。

台彩今天同步推出7款新春限定刮刮樂，包括頭獎及100萬元獎項個數都創新高的「1200萬大吉利」等新品，7款新品總獎項超過1878萬個，總獎金逾108億元。

此外，黃志宜回顧去年度業績表示，隨下半年疫情趨緩，加上改變產品發行策略、行銷多元化，去年全年銷售金額1331億元、創史上次高紀錄；其中，電腦型彩券銷售額644億元、衰退4.3%，立即型彩券（刮刮樂）銷售687億元、成長6.7%。（編輯：黃國倫）1120112